【射手座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月2日〜3月8日｜総合運＆恋愛運TOP３
『熱意で進みます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
日々のことに天邪鬼になる時もあるようですが、勢いを止めないように努めていきます。熱意を維持していくでしょう。仕事や公の場ではこれまでのやり方に変化をつけたくなります。少しくらいの変更なら周囲は気付かないので、色々と試していくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
相手へのアピールを続けて行く内に、キャラクターまで変わってしまいそうです。スッキリはしなくても、それはそれで楽しめるでしょう。未知なこともしていくと良いです。シングルの方は、流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がわかりやすく一途さを見せてくれます。
｜時期｜
3月13日 目線が変わる ／ 3月14日 責任を逃れてみる
｜ラッキーアイテム｜
七輪
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞