【吉徳「スヌーピー ライオンズ ぬいぐるみ ２０２０」（182949）】 参考価格：3,080円 セール価格：2,157円 【三栄貿易「ちるめいと。 うさぎ」】 参考価格：1,980円 セール価格：1,227円 【ナカジマコーポレーション「マジカルハート ポチャッコ S」】 参考価格：3,850円 セール価格：2,975円

シナダグローバル「もちかわうそ ブルーベリー(L)」

Amazonにて、吉徳、三英貿易、シナダグローバル、ナカジマコーポレーションのぬいぐるみが特別価格で販売されている。

今回、ライオンズのユニフォームを着たスヌーピーを再現した吉徳のぬいぐるみ「スヌーピー ライオンズ ぬいぐるみ ２０２０」（182949）や、三栄貿易の"ほわほわの生地"と"淡いカラー"がかわいい「ちるめいと。」シリーズのぬいぐるみ「ちるめいと。 うさぎ」、サンリオのキャラクター「ポチャッコ」を立体化したナカジマコーポレーションのぬいぐるみ「マジカルハート ポチャッコ S」がお買い得価格で登場。セール価格は「スヌーピー ライオンズ ぬいぐるみ ２０２０」が参考価格から30%オフの2,157円、「ちるめいと。 うさぎ」が参考価格から38%オフの1,227円、「マジカルハート ポチャッコ S」が参考価格から23%オフの2,975円。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

