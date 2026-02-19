チャンネル登録者数250万人超のゲーム実況者、第1子女児の誕生を報告
ゲーム実況グループ・ドズル社のドズルが19日までに自身のSNSを更新。第1子女児が誕生したことを報告した。
【写真】家族3人を映像で…「パパになりました」ドズルの報告
YouTubeで「重大発表」と生配信で報告。映像とともに「なんとなんと、パパになりました」「“コズル”が誕生いたしました」「めちゃくちゃかわいいから」など、デレデレの様子で報告。Xでも「ご報告です。このたび、我が家に新しい命が誕生しました。無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、「とても可愛いです。これからは親としてもレベルアップしながら、 家族3人で人生を冒険していきます。温かく見守っていただけたら幸いです。これからも応援よろしくお願いします」と伝えた。
たくさんの祝福が寄せられた次の投稿で「お祝いの言葉、みなさんありがとうございます！！！」と感謝。「性別は女の子です！娘、めちゃ可愛いです」とつづり、「動画は今まで通り参加していますが、生放送は少し減ります！」と伝えた。
ドズル社は、医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5人のメンバーで活動するゲーム実況グループ。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5人で、「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を多数公開。チャンネル登録者数は266万人（2026年2月時点）を突破している。
