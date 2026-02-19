福岡がティム・シュナイダーとの契約解除を発表…ドイツ代表経験を持つ205センチのPF

2月19日、B2西地区のライジングゼファー福岡は、ティム・シュナイダーとの選手契約を双方合意のうえ解除することを発表した。

ドイツ出身で現在28歳のシュナイダーは、205センチ108キロのパワーフォワード。U16時代を含めキャリアの大半をドイツのアルバ・ベルリンで過ごし、ドイツ代表としてプレーした経歴を持つ。今シーズン開幕前にベルテックス静岡に加入してBリーグデビューを果たすと、その後福岡へ移籍。福岡ではB2リーグ戦6試合に出場し、1試合平均25分31秒の出場で11.2得点7.7リバウンド1.2アシストをマーク。インサイドの要として存在感を示したが、加入から約1カ月での退団となった。

今回の契約解除に際して、福岡のコスタンティノス・コーチスGMはクラブ公式サイトを通して次のようにコメントを寄せた。

「ライジングゼファーフクオカを代表して、ティムがチームにもたらしてくれた多大な貢献に心より感謝申し上げます。負傷者が続く厳しい状況の中で、彼はチームの勝利に大きく貢献してくれました。クラブのために尽くしてくれたすべてに感謝するとともに、今後のキャリアでのさらなる活躍を心より願っています」

【動画】シュナイダーが出場した熊本戦ハイライト