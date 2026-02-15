¥ä¥¯¥ë¥È¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¥É¥é£±¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡×¤Ë¥¢¥Þµå³¦¤¬ÅÜ¤ê¡Ä¡ÖÉÔ±¿¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤«
£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥é£±¤¬¡Ä¡Ä
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾¾²¼Êâ³ð¡Ê¤¢¤æ¤È¡¦22¡Ë¤ò¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
£²·î£¸Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ºÅºµå¾ì¡Ê²Æì¸©¡Ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯120¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤òÊü¤ÁÂç´ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¾¾²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ë¤Î£²·î£´Æü¤Ë¾¾²¼¤È¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÎÀÐ°æ¹ªÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Á´ÂÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Öº£Ç¯¤Î²Æì¤Ï´¨¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬10¡îÂæÁ°È¾¤ÇÌë¤Ï°ì·å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£±ºÅº¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¶¯É÷¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÂÎ´¶µ¤²¹¤Ï¿ô»ú¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë²ÐÈ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢Ãë¿©¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç²¹¤«¤¤¿©¤ÙÊª¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤¿µåÃÄ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¼¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Á¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ðº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¶ÚºÃ½ý¤Ç¤·¤¿¡££²·î10Æü¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤é³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Ø¤Þ¤¿¿·¿Í¤¬¥±¥¬¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÉÔ±¿¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¤Î³«ËëÁ°¤Î¸Î¾ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¥É¥é£±¤ÎÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¾åÈ¾¿È¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥é£±¡¢À¾´Ü¹·ÂÁ¡Ê24¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¾åÈ¾¿È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤ËÀìÇ°¡£¤½¤ì¤Ç¤â´°¼£¤»¤º¡¢Æ±Ç¯£¹·î20Æü¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤³¤Î»´¾õ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Þµå³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ã¤Æ¼çÎÏ¥¯¥é¥¹¤Ë¤â¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤¸¤ã¡È¥äÀïÉÂ±¡¡É¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Áª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤òÅ°Äì¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈË³¤·¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆËÉ¤²¤ë¥±¥¬¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÃúÇ«¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¿Æ¿´¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»»ØÆ³¼Ô¡Ë
µåÃÄ¤â¼ê¤òÙÊ¡Ê¤³¤Þ¤Í¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£ºÆ·ú´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤¬Ä¥¤êÀÚ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÔÎý½¬¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐB¥¯¥é¥¹Ã¦½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ä¥¯¥ë¥È¡£¡ÈÃ¦¡¦¥äÀïÉÂ±¡¡É¤¬ºÆ·ú¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£