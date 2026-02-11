元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。アイドル時代に月10回程度、温泉などに通っていたことを明かした。

この日は「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。モー娘。時代は盗撮される可能性があるため、温泉などに行くことは推奨はされてなかったという生田だが、「好きすぎて、月に10回くらいは行ってた」と告白した。驚きの声が上がると、あわてて人差し指を口に当て、「シー」とジェスチャーした。

また、肌荒れした際には黒湯に通って症状が改善したことも明かした。共演者から美肌の湯などの情報を積極的に聞き出していた。

生田は1997年7月7日生まれ、福岡県出身。2011年に「モーニング娘。9期メンバーオーディション」に合格し、モーニング娘。9期メンバーとして活動。23年11月にはグループの10代目リーダーに就任し、昨年7月に日本武道館で行われた「モーニング娘。‘25コンサートツアー春 Mighty Magic DX〜生田衣梨奈を見送って〜」をもって、約14年半在籍したグループおよびハロープロジェクトから卒業した。今年1月1日から吉本興業所属となり、同社とマネジメント契約を締結した。