インスタグラムを更新

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、インスタグラムを更新。ニューヨークで開催された全米野球記者協会（BBWAA）主催の夕食会に出席した際、着用したスーツはブランドアンバサダーを務める「ボス（BOSS）」のものであることを明かした。

インスタグラムのストーリーズに、夕食会で撮影された1枚を公開。同席した真美子夫人と色を合わせたスタイリッシュな“ブラックコーデ”を披露していた。壇上では全て英語でスピーチを行い、真美子夫人や愛犬デコピン、チーム関係者らに感謝の言葉を述べた。

ヒューゴボス社はドイツに本社を置く。同社の日本法人によると、大谷が着用していたのは「BOSS Made to Measure」のスーツ。同ブランドの公式インスタグラムで「主催の晩餐会に出席したショウヘイ・オオタニはオーダーメイドスーツを着用して歴史を作った。この瞬間の為に仕立てられた」と紹介された。

大谷は昨季、3年連続4度目のMVPを受賞。昨年は欠席した夕食会に2年ぶりに出席し、一昨年に続いて「BOSS」の衣装を着用して登場した。（Full-Count編集部）