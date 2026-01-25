Ìó250Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¿·¤¿¤ÊSUV¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¡ÖRAV4¥µ¥¤¥º¡×¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¡õ¥á¡¼¥«¡¼½é¡Ö²è´üÅª¤Êµ¡Ç½¡×ÅëºÜ¡ª ¡È¥µ¥á´é¡ß°ìÊ¸»ú¥é¥¤¥È¡É¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ª Âç¿Íµ¤¤Ê¡ÖbZ3X¡×Ãæ¹ñ»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤SUV
¡¡¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥È¥è¥¿¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹çÊÛ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¹µ¥¥È¥è¥¿¤¬ÅêÆþ¤·¤¿¿··¿EV¡ÖbZ3X¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤ÇÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ÏµÞ¿¤·¡¢Í½Ìó³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¼õÃí¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥È¥è¥¿½é¤Îµ¡Ç½ÅëºÜ¡É¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤ÊSUV¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îß·×Ç¼¼ÖÂæ¿ô¤â¹â¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤¬Ãå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°»ñ·Ï¹çÊÛ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎEV¤È¤·¤Æ·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤¹¤ë·î¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡bZ3X¤Ï¡¢¹µ¥¥È¥è¥¿¤¬³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëSUV¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖbZ¡Êbeyond Zero¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖbZ4X¡×¤äÃæ¹ñÀìÍÑ¥»¥À¥ó¤Î¡ÖbZ3¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âbZ3X¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÓÏ¹¥¤ò¶¯¤¯È¿±Ç¤·¤¿Àß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1650mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¤È¡¢¥È¥è¥¿¤Î¿Íµ¤SUV¡ÖRAV4¡×¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ë¡¼¥Õ·Á¾õ¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ËÆÈ¼«¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇ¿·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï²£°ìÊ¸»ú¤ÎLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÑÄ¥¤Ã¤¿³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î³ÈÂç¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¼Á´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢±¿Å¾ÀÊÁ°¤Ë¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÇÛÃÖ¡£»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥àÀ½¤Î¡ÖSnapdragon 8155¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀ½¤Î11¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò¤è¤êË¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²»¶ÁÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´µ»½ÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢bZ3X¤ÏÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ´ë¶È¡ÖMomenta¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTOYOTA PILOT¡×¤ò¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¡£
¡¡¥Ê¥Ó¤ËÌÜÅªÃÏ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁö¹Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NOA¡ÊNavigation on Autopilot¡Ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê»Ù±çµ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼ç¤Ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê´Ä¶Ç§¼±¤ò¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆLiDAR¤òÊä½õÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¼«Æ°Áö¹Ô»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¤Ä¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ö430 Air¡×¡Ö520 Pro¡×¡Ö610 Max¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì50.03kWh¡¢58.37kWh¡¢67.92kWh¤Ç¤¹¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï204ps¤Þ¤¿¤Ï224ps¤òÈ¯´ø¤·¡¢CLTC¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï430km¡¢520km¡¢610km¤È¤µ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Î430 Air¤¬10Ëü9800¸µ¡ÊÌó250Ëü±ß¡Ë¡¢ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î610 Max¤Ç¤â15Ëü9800¸µ¡ÊÌó363Ëü±ß¡Ë¤È¡¢ÀÇ½¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËbZ3X¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿··¿EV¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥è¥¿¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëEV»Ô¾ì¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£