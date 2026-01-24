【ロサンゼルス＝後藤香代】米連邦捜査局（ＦＢＩ）は２３日、スノーボードの元五輪カナダ代表、ライアン・ウエディング容疑者（４４）をコカイン密輸と殺人の疑いで逮捕したと発表した。

現役引退後、１０年以上にわたりメキシコに潜伏しながら、麻薬密輸に関与していたという。

発表によると、２００２年ソルトレークシティ冬季五輪に出場したウエディング容疑者は、メキシコの麻薬組織「シナロア・カルテル」の保護下で、コロンビアからメキシコ経由で米国やカナダにコカイン約６０トンを密輸し、その過程で複数の殺人を指示した疑い。

ＦＢＩは１５００万ドル（約２４億円）の懸賞金をかけた最重要指名手配犯として行方を追っていた。ＡＰ通信によると、ウエディング容疑者は２２日、メキシコの米国大使館に出頭した。

ＦＢＩのカシュ・パテル長官は２３日の記者会見で、「彼は現代のエル・チャポだ」とメキシコの麻薬王をひきあいに成果を強調し、メキシコ政府の協力に謝意を示した。トランプ大統領は麻薬組織の撲滅に向け、メキシコへの軍事介入も辞さない構えを示しており、メキシコ政府は麻薬組織の摘発を強化している。