大創産業、「THREEPPY」でディズニー・アニメーション映画「塔の上のラプンツェル」の新シリーズ全42種を発売
大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」にてディズニー・アニメーション映画「塔の上のラプンツェル」の新シリーズ全42種を全国の店舗およびダイソーネットストアで1月19日から順次発売した。
今回の「塔の上のラプンツェル」シリーズは、物語の主人公ラプンツェルのテーマである“一歩を踏み出す勇気と、新しい世界への希望”を込め、ラプンツェルの特徴である長い髪をイメージした流れるようなラインで、日常にそっと背中を押してくれるアイテムを揃えた。アロマディフューザーやエコバッグ、LEDランタンなど、ラプンツェルの世界観を表現した華やかなアイテムで、生活に彩りを与える。
THREEPPYは“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、今回の「塔の上のラプンツェル」シリーズをはじめ、プリンセスをモチーフとしたデザインなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届けていく。
［小売価格］
アロマディフューザー︓550円
フレグランスミスト：550円
インテリア缶各種：各330円
ダイカットエコバッグ各種︓各550円
LEDランタン︓770円
（すべて税込）
［発売日］1月19日（月）から順次
大創産業＝https://www.daiso-sangyo.co.jp