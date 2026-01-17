畑芽育・吉川愛・福本莉子、『VOCE』春リップ企画に登場 それぞれの表現で魅了
俳優の畑芽育・吉川愛・福本莉子が、22日発売の美容雑誌『VOCE』3月号（講談社）に登場する。3人は、厳選の春リップをそれぞれ3本ずつ塗り比べする企画を行った。
【写真】かわいすぎる！それぞれの魅力を発揮した畑芽育・吉川愛・福本莉子
畑は、誰もが似合う血色コーラルの3本。「3本ともそれぞれ違うかわいさがあって楽しかったです！普段はぷるぷる系のリップを愛用しているので、マットリップをオーバーリップに塗るかわいさも新鮮で勉強になりました。今すぐ欲しい！となったジバンシイのリップは色番をメモ済みです」と血色コーラルの塗り比べを堪能。
吉川は、こなれ感が出る最強カラーのツヤブラウンの3本をお試し。「ブラウンリップはプライベートで塗ることが多いので、ヘアメイクさんが選んでくださったオススメの3本を塗り比べできてうれしかったです。赤みや黄みの絶妙な違いで、異なる洒落感をまとうことができるし、いい感じに立体感を出してくれるブラウンにますますハマりそう！」と、楽しみながら撮影に取り組んでいた。
そして福本は、肌の透明感が出る青みピンクの3本を塗り比べ。「華やかさや春らしさがあり、カジュアルダウンもドレスアップもできる青みピンクとの出会いに感謝。どれも同じトーンでありながらも、別人のように変身できてワクワクしながら撮影していました。さっそく、SUQQUのベルベット質感のリップを日常的に使いこなしたい！と意気込んでいます」と、青みピンクの魅力を発見した。
シャッターを切り始めると、すぐさまスイッチが入り、3本のリップに合わせた女性像を繊細に演じて分けた3人。魅力的な9カットを披露している。
なお、通常版・Special Edition増刊の表紙は櫻坂46の田村保乃、Special Editionの表紙はSixTONESが飾っている。
