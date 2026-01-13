¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ÄÀ¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¤¬ÀÖÌÌ¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿ÊúÉé¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·½Õ¹±ÎãÆÃÈÖ¡ÖÂçÏÂÃÏ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡Ä¶¥×¥íÌîµåULTRA¡×¡Ê¸å2¡¦00¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¾Éð¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬½Ð±é¡£2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Éð¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ´î¤Ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡ÈÀÖ¤ÃÃÑ¡É¤¬ÈÖÁÈÂ¦¤ËË½Ïª¤µ¤ì¡¢ÀÖÌÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î12µåÃÄÂÐ¹³¤«¤é¥»¡¦¥ÑÂÐ¹³¤Ë½é¤á¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿º£²ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹±Îã¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÄ¶ULTRA¥È¡¼¥¯¡×¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ç¤¤´¤È¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¡ª¡×¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾»þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ç¤¤´¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ó¤ï¤êÄó¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¤·¤¿ÅÏÉô¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÅö»þ¤ÎVTR¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÏÉô¤Ï¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âçºå¾¦¶ÈÂç³Ø¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¿§»æ¤Ë¤Ï¼«¤é¤·¤¿¤¿¤á¤¿Ì¾Á°¤ÈÊúÉé¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊúÉéÉôÊ¬¤ÎÊ¸»ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥ó¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£
¡¡¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥È¥ó¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÆìÎÁÍý¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅÏÉô¤âÀÖÌÌ¡£¤³¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£²ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£