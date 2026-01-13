バクストンは2017年にGG賞…昨季は自己最多35HR

3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表に、ツインズのバイロン・バクストン外野手が選出されたと、MLB公式X（旧ツイッター）などが伝えた。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）をはじめタイトルホルダーらばかりが揃う“銀河系軍団”がさらに強化され、「えっぐ」「さすがにヤバい」とどよめきが広がっている。

またもスーパースターが参戦表明だ。バクストンは2012年全米ドラフト全体2位でツインズに入団。トップ・プロスペクトとして高く評価され、特にセンター守備とスピードは球界でもトップクラス。2017年にゴールドグラブを受賞し、2017年から2019年にかけて33盗塁連続成功などを打ち立てた。また、打撃でも2022年は92試合で28本塁打を放ち、昨季は126試合出場で自己最多35本塁打とシルバースラッガー賞に輝いた。

今回の米国代表は主将・ジャッジの下に球界を代表するスターが揃っている。サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手（パイレーツ）や60本塁打のカル・ローリー捕手（マリナーズ）、昨季は大谷を上回って本塁打＆打点の2冠に輝いたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）もいる。外野だけでもジャッジ、コービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）、PCAことピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）が控えに回るレベルだ。

バクストン参加は日本時間13日の深夜0時過ぎに発表された。豪華メンバーがさらに出揃い、「こんなのどうやって勝つねん」「アメリカ優勝やな」「大谷翔平あと3人くらい要るわ」「なんだこのバケモノ集団」「個の力だけなら絶対優勝」「豪華すぎます……」「これ、誰が抑えるんですかね……」などとどよめきが広がった。（Full-Count編集部）