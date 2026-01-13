絶対に外さないと思う「広島県の1000円〜1500円未満のお土産」ランキング！ 2位「尾道ラーメン」、1位は？
仕事始めや新年の集まりが一段落し、改めて身近な方へ感謝を伝えたい場面にふさわしい手土産をご紹介します。価格以上の満足感があり、その土地の誇りが凝縮された「外さない」セレクションを、ぜひ参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に,広島県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「広島県の1000円〜1500円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：尾道ラーメン（阿藻珍味）／46票2位は、阿藻珍味の「尾道ラーメン」がランクイン。平打ち麺と、瀬戸内の小魚の出汁がきいた醤油スープが絶品のご当地麺です。店舗で食べるような本格的な味わいが4食セットで1400円とコスパも良く、甘辛い背脂の風味が食欲をそそります。広島観光の思い出を分かち合うには最適な、ボリュームと満足感を兼ね備えた定番土産です。
回答者からは「あっさりした魚介系なので普段は余りラーメンを食べない人からも好まれやすいのかなと思います」（40代女性／東京都）、「尾道ラーメンはお取り寄せしても食べたい」（50代女性／埼玉県）、「醤油ベースのスープに豚の背脂がほどよく浮かび、コクがありながらしつこくない味わいで、とても美味しいので、絶対に外さないと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：生もみじ（にしき堂）／91票1位は、にしき堂の「生もみじ」でした。通常の「もみじ饅頭」を超越する人気を博している本品。生地に米粉を使い、蒸し上げることで生まれた唯一無二のモチモチ食感が最大の特徴です。日持ちも比較的良く、上品な甘さの餡としっとりした生地の組み合わせは、どんな相手に贈っても喜ばれる「絶対的な安心感」があります。広島土産を語る上で欠かせない存在として、圧倒的な票数を集めました。
回答者からは「箱に入りきちんとした印象。もちもちしていて美味しい」（50代女性／奈良県）、「広島のお土産といえばもみじ饅頭。美味しいし味の種類も豊富でお土産には丁度いい」（30代女性／大阪府）、「好き嫌いが分かれるクセのある味ではなく、どの年齢層の人にも渡しやすいものだから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)