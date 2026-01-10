大吉、“血だらけ”でも驚かれなかった理由明かす 「おじさんが…」華丸は爆笑
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が、8日放送のBS朝日『家呑み華大』（毎週木曜 後10：00）に出演。“血だらけ”でも驚かれなかった理由を明かした。
【写真】ステージ上でもイチャイチャ！仲の良さを見せつけた博多華丸・大吉
大吉は1月3日、NHK『あさイチ』（毎週月〜金曜 前8：15）を欠席。手紙で、転倒して顔をけがしたことを報告した。その後8日に、色付き眼鏡姿で復帰。目のまわりにはアザが残っていると説明していた。
けがについては「目の上を切っちゃって」と説明。いきさつについて、「マンションの裏の、ちょっとしたバリアフリーと平面の。本当、2〜3センチの段差みたいなところに。年に何回か、そこでつまずいてたんですけど、まあ大丈夫だったんですよ。今回はそのまんま（苦笑）。荷物を持っていたというのもあって顔から…」と振り返った。
『家呑み華大』で、けがについて「ほぼほぼ治ってます」と報告した。
その後、とくに12月は、けがや健康に気を付けようという話になった。そこで大吉が「転倒して半分血だらけみたいな感じで病院行った時に、職業柄かもしれんけど、お医者さんも看護師さんも、びっくりもしてなかったもんね」と説明。「『わっ』とか『大丈夫ですか？』とかあるかなと思ったけどね…」と話し、理由について「後から聞いたら、そういうおじさんが列なして来るんだって。12月は転倒したおじさんが…珍しくもなんともない（苦笑）。あなたなんか軽いほうですみたいな」と説明。華丸は「ほうー！」と納得しつつ爆笑していた。
