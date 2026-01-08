ニューバランス新CMに大谷とともに映り込んでいた大物

ドジャースの大谷翔平投手がアスリート契約を結ぶ「ニューバランス（New Balance）」が、新たなブランドCMを公開。サッカーやテニス、バスケットボールなど、各競技を代表する世界的アスリート11人と共演を果たしているが、野球界からもう1人、大谷とともに大物が出演している。

公開されたCM動画は「We Got Now」と題し、ニューバランスのキャップとTシャツを着た大谷が世界各国のトップスターたちの先頭を切って登場。カメラに向かって帽子のつばに触れて決め顔を見せると、激しく切り替わる画面で各界のトップアスリートが躍動する。

アーセナルの至宝ブカヨ・サカ（サッカー）をはじめ、全仏オープン覇者のココ・ガウフ（テニス）、マーベリックスのクーパー・フラッグ（バスケットボール）など、ジャンルの垣根を越えた超一流たちが集結。大谷とともに野球界から出演しているのが、メッツのフランシスコ・リンドーア内野手だった。

リンドーアもまた、同社とアスリート契約を結んでいることから、躍動的な内野守備やカメラに向けたウインクを決めている。SNSでは「やっぱりリンドーアだったんですね」「あ、リンドーアもいる」「完全にリンドーア友情出演してたw」と、その存在に気づく日本のファンもいた。大谷とリンドーアは2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場が決まっており、いきなり名勝負を見せてくれることになるかもしれない。（Full-Count編集部）