金監督電撃退任のJ1福岡が“厳戒態勢”の新体制発表会
J1福岡は5日、福岡市内で「2026 新体制発表会」を行った。
この日午前中、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたとして金明輝監督（44）との契約を4日付で解除したと発表。午後の発表会では事前に司会者が監督問題に関する質問をしないよう、報道陣と集まったサポーターに何度も念押しする“厳戒態勢”の中で行われたが、特に混乱は起きず、和やかな雰囲気で進行した。
冒頭、結城耕造代表取締役社長（46）が「ご心配、ご迷惑をおかけしておりますことをこの場を借りてお詫び申し上げます」と謝罪。登壇した塚原真也暫定監督（40）は「5週間後には（百年構想リーグの）開幕を迎えます。“暫定”と付いてはいますけど、目の前の勝利に向かっていく姿は変わらない。皆さんの応援を期待しています。よろしくお願いします」と呼びかけた。柳田伸明強化部長（55）は選任の理由を「長谷部、金両監督の下でヘッドコーチを務め、選手らと信頼関係を築ける最適な人材」と説明した。
新加入選手は6人。昨季リーグ戦21試合に出場したFC東京から期限付き移籍のDF岡哲平（24）は、独1部FCザンクト・パウリに完全移籍した日本代表DF安藤智哉（26）を「超えるような選手になる。吠えているところを見てほしい」と高らかに宣言した。