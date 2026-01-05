¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ð¡¼²ÐºÒ¡¡µ¾À·¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤ÏÌ¤À®Ç¯¡¢14ºÐ¤ä15ºÐ¤â¡¡·Ð±Ä¼Ô¤òÁÜºº
¡ÊCNN¡Ë¥¹¥¤¥¹ÆîÉô¥Ð¥ì¡¼½£¥¯¥é¥ó¥â¥ó¥¿¥Ê¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ç1Æü¤Ëµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï4Æü¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÃæ¤Ë14ºÐ¤ä15ºÐ¤ÎÌ¤À®Ç¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¤á¤°¤ëµ¿Ìä¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï40¿Í¤¬»àË´¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼½£·Ù»¡¤Ï4Æü¡¢»àË´¤·¤¿40¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤À®Ç¯20¿Í¤ò´Þ¤àÁ´°÷¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢»à¼Ô¤Î¤¦¤Á8¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥¤¥¹Åö¶É¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤À1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢23¿Í¤¬¼£ÎÅÃæ¤Þ¤¿¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éé½ý¼Ô1¿Í¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø°ÜÁ÷¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿µ¾À·¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¿Í¤Î14ºÐ1¿Í¡¢15ºÐ2¿Í¡¢16ºÐ2¿Í¡¢17ºÐ1¿Í¤Î¤Û¤«¡¢16ºÐ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í2¿Í¡¢Æó½Å¹ñÀÒ¤Î16ºÐ1¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¾À·¼Ô16¿Í¤Î¤¦¤Á9¿Í¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï3Æü¡¢¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡Ö²¿¤â¤«¤â¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¤È¥Ó¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾øÎ±¼ò¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë¤·¤«ÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
4Æü¤Ë¤Ï¥¯¥é¥ó¥â¥ó¥¿¥Ê¤Î¶µ²ñ¤Çµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ëÎéÇÒ¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢³°Áê¤Ï4Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Îµ¾À·¼Ô6¿Í¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤Ï15ºÐ¡¢4¿Í¤Ï16ºÐ¡¢1¿Í¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤Ï5Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Øµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£