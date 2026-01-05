1月5日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……射手座

大切な人と、心からの喜びを分かち合えるチャンスが訪れそうです。あなたから一歩踏み出してみましょう。あなたのその積極的な行動が、相手の心を自然と開き、二人の距離をぐっと縮めてくれます。自信を持って、心のおもむくままに行動してください。

★第2位……牡羊座

新しいことに挑戦したい気持ちが高まり、あちこち動き回りたくなるでしょう。計画を立てるなら、誰かと一緒よりも、1人で自由に行動するのがオススメです。自分のペースで気ままに動くことで、集中力も高まり、心から満足できる時間が過ごせるはず。

★第3位……獅子座

今日はひらめきが止まらない一日。実現性が低そうに見える案でも、周囲に共有してみてください。明るい空気をつくり、仲間のやる気を高める効果があります。自由な発想が全体の流れを活性化させ、思わぬ成果へとつながります。

★第4位……天秤座

今日は、あなたの意見やアイデアに、自然と共感が集まりやすい日。気を使いすぎて黙るよりも、思ったことを率直に伝えてOK。普段は控えめな場面でも、今日は遠慮しないで大丈夫です。その勇気ある一言が、場の流れや人との距離を変えてくれるかもしれません。

★第5位……双子座

誤解やすれ違いを解消できる日。相手と本音で向き合うチャンスがやってきます。そのためには、話す前に自分の考えをしっかり整理することが大切。「きちんと伝えたい」という誠意が相手に響き、今まで以上に信頼し合える関係になれそうです。