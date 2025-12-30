鹿島は優勝が決まった一戦のゴール裏映像を公開

鹿島アントラーズはクラブの公式YouTubeで優勝を決めた今季のJ1リーグ最終節のホームゴール裏定点カメラを公開した。

サポーターによる熱い声援の数々は「鳥肌立った」「神動画すぎる」と反響を呼んでいる。

鹿島は最終節で横浜F・マリノスと本拠地メルカリスタジアムで対戦。前半20分にFWレオ・セアラのゴールで先制すると、後半12分にも再びレオ・セアラが追加点を奪って突き放した。反撃を1点に抑え、2-1で勝利を収め、9年ぶり9度目の優勝を成し遂げた。

クラブ公式YouTubeでは「メルカリスタジアムを支配した『鹿島の音』」と題し、この試合のホームゴール裏の定点カメラの映像を公開。ゴールシーンの大興奮の様子や選手へ送るチャントシーンがファンに届けられた。

これには「公式から出るのはすごい…」「公式がこれやってくれるのありがてえ」「鳥肌立った」「神動画すぎる」「ずっと高評価ボタンを押していたい」「公式だからできること」「永久保存版」「こんなん泣く」「なんなんですか」「鳥肌がすごい」「スゴいッ！」「サポの気持ちを分かりすぎてる」「泣ける」と様々なコメントが寄せられた。優勝を決めた試合の感動を再び味わえる“神動画”は大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）