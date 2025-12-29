今季ドジャースで大谷と“再共闘”

今季ドジャースなどでプレーしたアンドリュー・ヒーニー投手が28日（日本時間29日）、自身のインスタグラムで引退を発表した。「私のキャリアは想像以上の成功を収めることができました。関わってくれたすべての人に感謝を申し上げたいです」などと綴った。

34歳のヒーニーは2012年のMLBドラフト1巡目（全体9位）でマーリンズ入り。2014年オフにトレードでエンゼルスに移籍し、翌年は6勝をマークした。2018年には30試合に登板するなどローテーションを守って9勝10敗、防御率4.15の成績を残した。その後ヤンキースを経て、2022年にはドジャースに加入。2023年にはレンジャーズで自己最多となる10勝（6敗）をマークして世界一に貢献した。

今季はパイレーツで開幕を迎え、26試合で5勝10敗、防御率5.39。8月末に退団し、9月1日（同2日）に古巣ドジャースとマイナー契約を結んだ。9月28日（同29日）にメジャーで登板したが、翌日にはマイナー降格に。シーズンが終わるとFAになっていた。

ヒーニーはインスタグラムで「私は自分が達成できたことに対してとても誇りを感じています。MLBのサービスタイムは10年以上、3度のロベルト・クレメンテ賞ノミネート、ワールドシリーズ第4戦で勝ち投手になったこと、2023年にワールドチャンピオンになったこと、そしてMLBでプレーできたことは他に比較できないほど名誉なことでした」などと綴った。（Full-Count編集部）