「ディフェンスデザイナー」の武拓人氏が解説…送球を安定させる「制動ステップ」

内野守備において、捕球から送球への移行はミスが起きやすい瞬間のひとつだ。捕球体勢が崩れたり、勢いのまま投げて悪送球になったりするケースは少なくない。守備特化型の「ディフェンスデザイナー」として子どもたちを指導する武拓人さんは、正確で力強い送球をするための「ステップの踏み方」を重視している。

捕球後に体が流れると、指先にかかる力が分散し、送球の精度や強さが著しく低下する。特に、動きながらボールを処理する場面では、自身の勢いを制御できずにバランスを崩しやすい。武さんは送球動作に入る前にあえて「止まる」動作を入れることで体をコントロールし、安定したスローイングにつなげるメカニズムを解説している。

具体的なドリルは、捕球動作からステップを踏んで静止するというシンプルなものだ。まずは右足でバウンドに合わせ、左足を前にして捕球。そこから送球方向に向かって「右足、左足」とステップを踏んでピタリと止まる。惰性で動くのではなく、完全に静止することがポイントだ。

この時、重要になるのがリズムだ。。武さんは「パン、パパ、のタイミングで止まってほしい」と説明する。「パン」で捕球し、続く「パパ」で右足、左足とステップして「一発で止まる」。左足を踏み込んだ瞬間に体のブレをなくすことで、次の送球動作へスムーズかつ力強く移行できるようになる。

子どもたちにありがちな、捕球後に足がバタバタとしてしまう動きはNGだ。「体が流れないようにコントロールすることが大事」と武さんが語るように、下半身でブレーキをかける感覚を養うことが上達への近道となる。このステップワークを習得すれば、守備の安定感は飛躍的に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）