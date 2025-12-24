今年の北朝鮮の食糧作物生産量は490万トンで、昨年より小幅に増加したことがわかった。全般的に気象条件が良好で、北朝鮮当局が積極的に農機械を導入した効果とみられる。特に小麦と麦の生産量が急増したが、パンを好む若い世代の変化が反映されたのではないかという分析が出ている。

韓国農村振興庁が23日に発表した「2025年度北朝鮮食糧作物生産量推定結果」によると、今年北朝鮮で生産された食糧作物は合計490万トンで、昨年の478万トンより2．5％増加した。これは北朝鮮地域の気象条件、病虫害発生、肥料需給状況、内外研究機関の作況資料、衛星映像情報などを総合して分析した結果というのが農業振興庁の説明だ。

作物別の生産量は、コメが225万トン、トウモロコシが152万トン、ジャガイモ・サツマイモが55万トン、小麦・麦が36万トン、大豆20万トン、その他雑穀が2万トンだ。小麦・麦生産量は昨年28万トンから28．6％増加した。

これは慢性的な食糧不足を解決するために代表的な二毛作作物である小麦の生産を強調した金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の指示に従ったものとみられる。ここに最近北朝鮮国内で若い世代がパンを好む傾向が重なり互いに上昇作用を導いたという分析が可能だ。

金委員長は9日から11日まで開かれた労働党総会で「農業部門が昨年より高い穀物収量を記録した。人民の食生活構造が変わるまで小麦栽培面積を増やし、小麦加工能力を高めなくてはならない」という注文を出した。これは北朝鮮の小麦・麦生産量増加傾向が今後も続くだろうということを示唆する。実際に今年の小麦・麦の栽培面積は昨年の14万2000ヘクタールから17万3000ヘクタールに増加した。

今年のコメ生産量も昨年の215万トンから225万トンに4．6％増加した。8〜9月の日射量が多く、栽培面積も昨年の51万9000ヘクタールから53万6000ヘクタールに増加したためというのが農業振興庁の説明だ。ただコメとともに代表的な食糧作物に挙げられるトウモロコシの生産量は昨年より9万トン減少した。7月の開花期に一部地域で発生した集中豪雨と日照りで受精率が低調で、栽培面積も昨年の71万9000ヘクタールから69万3000ヘクタールに3．6％減ったためとみられる。

専門家らは北朝鮮が食糧最小自給基準である500万トンに近い生産量を相次いで記録したことに注目する。これは北朝鮮当局が2023年の収穫期を控え農機械を大量に普及させた効果とみられる。農機械導入直前の2022年に451万トンだった北朝鮮の食糧作物生産量は翌年482万トンで6．9％増加し、今年までこうした傾向を維持している。

統一研究院のチョン・ユソク研究委員は「金委員長は2023年9月に軍需工場を動員して生産した農機械5500台を北朝鮮の代表的な穀倉地帯である黄海南道（ファンヘナムド）地域に送ったりもした。機械化を通じて穀類生産だけでなく脱穀過程で発生した収穫後の損失分を保全したのが大きな影響を及ぼしただろう」と話した。

国連食糧農業機関（FAO）と国連開発計画（UNDP）は2014年に金日成（キム・イルソン）総合大学との共同研究を通じ北朝鮮の収穫後損失が15〜16％の70〜90万トンに達するという結果を発表した。韓国の損失率は7〜9％にすぎない。