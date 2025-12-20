もはや日本の国民食との1つとも言える食べ物と言えば「カレー」。

実は世界の年間カレー粉消費量ランキングで、日本はなんと第2位！（第1位はもちろんインド）

つまり日本は、あのインドを除けば、世界ナンバーワンと言ってもいいほどのカレー大国なのだ。

さらに、エスビー食品の調査によると、日本人は1人当たり年間平均約84食のカレーを食べているとのこと。1年は52週であることから、日本人はおおよそ1週間に1回以上カレーを食べている事になる。

そんなカレー大国ニッポンには、様々なタイプのカレーがあるのだが、日本全国の美味しいカレーの中から、今回は静岡県浜松市にある浜松初のカレー専門店をご紹介したい。

お店の名前は「カレーハウス ブータン」だ。

・1963年（昭和38年）創業の老舗カレー専門店、それが「カレーハウス ブータン」

こちらのお店、1963年（昭和38年）創業の老舗カレー専門店。

1963年（昭和38年）といえば、今となっては3世代も前だが1000円札の肖像画が聖徳太子から伊藤博文に変わり、連続テレビアニメ第1号となった「鉄腕アトム」の放送が開始、山手線に初めて今でも使われているウグイスカラーの電車が投入され、日本初の外資系ホテル東京ヒルトンホテルが開業するなど、今の日本では当たり前となっている状況が生まれていた時代。

そんな時代にオープンしたお店は、今も、昔も変わらず、多くの浜松の人々を魅了し続けているのだ。

一見すると入りづらい外見なのだが、「カレーハウス ブータン」の扉を開けると、スパイスの香りと優しい昭和レトロの雰囲気を味わえる最高の空間がそこにはある。



・長い間、浜松市民に愛されてきた味わいを噛み締める

こちらのお店では、ポーク、ビーフ、チキンにキーマと4種類の基本のカレーが存在しており、そのどれもが美味しい。



こちらのお店で驚くのはそのカレーの提供の仕方。注文を受けてからスパイスをテンパリングし、香り高いスパイスカレーを提供してくれる。また素揚げの野菜も注文を受けてから素揚げされるため、そのどれもが美味しい。



まずはひとくちカレーを味わえば、その香り高い味わいに驚いてしまうかもしれない。

そして食べ進めるうちに、スパイスの奥行きを感じることができるだろう。



心ゆくまでカレーを味わったのなら、最後には優しいバニラアイスが提供される。



もし浜松を訪れるのであれば、こちらのお店の扉を開けて、浜松で長きにわたって愛されてきたカレーを味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには寒い冬でも心の中をゆっくりと温めてくれる、スパイスの香り高い美味しいカレーと昭和レトロの雰囲気があるに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 カレーハウス ブータン

住所 静岡県浜松市中央区鍛冶町320-8

営業時間 11:00 から 18:00

定休日 木曜日

