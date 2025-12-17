インスタグラムを更新

レイズのハンター・フェドゥーシア捕手が15日（日本時間16日）にインスタグラムを更新。結婚式を行ったことを報告した。今季途中まではドジャースに在籍しており、古巣関係者からも祝福の声が寄せられている。

28歳のフェドゥーシアは2024年にメジャーデビューを果たし、新人年は5試合出場で12打数4安打、打率.333。ステップアップを目指し迎えた今季だったが、正捕手のウィル・スミスや若手のダルトン・ラッシング捕手らの存在もあり、メジャーでの出場わずか2試合。7月31日（同8月1日）のトレードでレイズに移籍した。移籍後は36試合に出場し、今季の成績は打率.148、0本塁打8打点だった。

フェドゥーシアは昨年12月にジュリア・キングスリーさんと婚約。その後は2人で3月に行われた東京シリーズのために日本に訪れていた。

投稿ではドレス姿のキングスリーさんとフェドゥーシアが笑顔。ファンからは「ワオ！ 何て美しい」「息をのむほど完璧！」「素敵なお2人」「おめでとう！」と祝福の声が寄せられている。

ドジャース時代にチームメートだったタイラー・グラスノー投手やダルトン・ラッシング捕手らが「いいね」が押しているほか、ウィル・スミス捕手の妻カーラさんからも「おめでとう！」とコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）