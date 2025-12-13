それどこの？→ なんと【ダイソー】！ お値段以上のクオリティ♡「ディズニーバッグ」

それどこで買ったの？ と聞かれそうな、かわいい「ディズニーキャラクターのバッグ」が【ダイソー】なら驚きのプチプラでゲットできます！ 落ち着いたデザインとさりげないワンポイントで、大人女性も気兼ねなく使えそう。今回は、デイリーに活躍するトートバッグとショルダーバッグを紹介します。

上品に持てるキャンバス風トートバッグ

【ダイソー】「トートバッグ」\550（税込）

落ち着いた配色で大人も使いやすい、肩掛けもできるトートバッグ。やわらかいキャンバス風の生地で折りたたみでき、エコバッグとしてデイリーに活躍してくれるかも。A4がすっぽり入る大きめサイズで、レジャーシーンにもおすすめです。外側にオープンポケット付き。

ふわっとボリューミーなフォルムがかわいいバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

「ピノキオ」に出てくる猫のキャラクターフィガロの刺繍がアクセントになった、丸みのあるフォルムがかわいらしいショルダーバッグ。中綿入りのふんわりとした素材感が高見えです。サイズは14 × 16.5 × 6cmで、二つ折り財布やハンカチなどは収まりそう。ショルダーベルトの長さは調整可能で、斜め掛けもできます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M