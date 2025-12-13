¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖÉÔºß¡×¡ÄÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¾¾²¼Æà½ï¤¬¡ÖÍýÍ³¡×¤òÈ¯É½
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬£±£³Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆ±¤¸¤¯£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬¡ÖÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£¡¢£Ê£Á£Ì¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£ÌÚ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÉÔºß¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£ÌÚ¤Ï¡¢Àè½µ£·Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥é¥¸¥ª¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤Çº£Ç¯¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤â¤¦£±£²·î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖËÍ¡¢Íè½µËö¡¢£Ê£Á£Ì¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Á£Ì¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£µ¤Ï¡¢£±£´Æü¸áÁ°£µ»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍè½µËÍ¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤«¤é¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö£Ú£Ï£Ï£Í¡×¤Ç¥Û¥Î¥ë¥ë¤«¤é½Ð±é¡£¡Öµ¤²¹¤Ï£²£·ÅÙ¤°¤é¤¤¤ÇÆüº¹¤·¤¬½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÄ´»Ò¤Ï½çÄ´¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤ÇÂÎ½Å¤¬¤É¤ó¤É¤ó½çÄ´¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£