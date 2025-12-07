「Fanatics Collect」が報告…100万ドルの大台を突破

たった1枚でも“爆益”だ。ドジャース・大谷翔平投手のサイン入りカードが米オークションサイト「Fanatics Collect」で100万ドル（約1億5500万円）を突破したことが分かった。「信じられない」「とてつもない金字塔」とファンも驚きを隠せない。

同サイトに出品されたのは、「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」。大谷は昨季から“ゴールド・ロゴマン”の金色パッジがついたユニホームを着用してプレーしており、そのロゴパッチが入ったサイン入りカードが競売にかけられている。

7日（日本時間8日）の午前8時の段階で入札数は45、落札価格は100万ドル（約1億5500万円）の大台を到達した。入札延長開始時間は18日（同19日）の午前11時となっており、まだ2週間近く期限までありながらも、衝撃の価格に上昇している。

米オークションサイト「Fanatics Collect」が自社X（旧ツイッター）にて5日（同6日）、「たった今、このオオタニの聖杯がオークション開始から最初の24時間で100万ドルに到達した」と報告すると、「なんと」「とてつもない金字塔」「信じられない」「ありえない！」「コレクショングッズにしてはとんでもない成長」「まだ2週間近くあるよ。なんてこったい」などとどよめきが広がった。

今回のカードに限らず、大谷に関連したボールやグッズは高値で取引されている。球界の顔として圧倒的な人気を誇り、副収入だけで1億ドル（約150億円）以上を稼ぐ大谷ゆえの“異常現象”と言えるだろう。（Full-Count編集部）