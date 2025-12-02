110円ってウソでしょ！？【セリア】棚にあったら即カゴIN！「優秀レッグウェア」

足元の冷えが気になるこの季節。防寒をしつつおしゃれ見えも叶えたいなら、レッグウェアにこだわってみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【セリア】から登場した\110（税込）のレッグウェア。キュートな柄やフリルなど、実用性だけではなくデザインも光る優秀アイテムです。今シーズンはおしゃれなレッグウェアを取り入れて、足元からコーデを格上げして。

足裏の冷え対策に！ 底パイルのソックス

【セリア】「レディースハーフ丈 底パイルネコ」\110（税込）

足裏からしっかりと防寒したいなら、保温性のある底パイルのソックスがおすすめ。@ftn_picsレポーターのともさんによると「パイルの厚みで床面の寒さが足に届きにくく」、寒さが厳しい日に重宝しそう。キュートな猫のデザインも、コーデのアクセントになるかも。足首まで隠れる長さなので、スニーカーやローファーとのスタイリングにぴったりです。

機能性◎ フリルデザインが女性らしいレッグウォーマー

【セリア】「婦人手首足首ウォーマー 発熱」\110（税込）

さり気ないメロウフリルが、女性らしい足元を演出してくれそうなレッグウォーマー。シックな色味で甘すぎないため、大人も取り入れやすいのが嬉しいポイント。レポーターのともさんによると「汗などの湿気を熱に変換する、吸湿発熱タイプ」とのことで、足首をしっかりと温めてくれそうです。レッグウォーマーとしてはもちろん、手の冷えが気になる人はアームウォーマーとして使うのもおすすめ。

