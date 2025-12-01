「楽天モバイルパーク宮城」から「楽天モバイル 最強パーク宮城」への変更を発表

楽天は1日、来年1月から本拠地の愛称を「楽天モバイルパーク宮城」から「楽天モバイル 最強パーク宮城」へ変更することを発表した。宮城球場の施設命名権（ネーミングライツ）に関して、宮城県・楽天グループ株式会社が基本的事項に関して合意し、2026年から3年間更新した。突然の発表はSNSでも話題になった。

宮城球場は球団創設1年目の2005年から「フルキャストスタジアム宮城」としてスタート。2018年からは「楽天生命パーク宮城」となり、2023年から3年間は「楽天モバイルパーク宮城」としていた。

契約期間は2026年1月1日〜2028年12月31日の3年間となっている。他にも今オフには野フェンスおよびLEDビジョンを入れ替え、新設するなど、変更が発表されている。

突然の発表はSNSでも話題に。「楽天モバイルパーク、最強に進化したーw」「楽天モバイルが最強パークになっててどういうことすぎる」「インパクト強すぎる」と注目を集めていた。（Full-Count編集部）