この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お片付けチャンネル「スッキリン」がYouTubeで「「死んじゃえ…」人気女性美容師が換気できない部屋で虫を○し続けた理由とは？【ゴミ屋敷清掃】」と題した動画を公開した。転職と母親の来訪をきっかけに、ゴミが溢れた部屋を片付け、心機一転を図りたいという20代女性美容師の依頼に応える様子が収められている。

依頼主の女性は、仕事のストレスが原因で1年前に休職。それ以来、外出する気力がなくなり、部屋にゴミが溜まり始めたと語る。特に深刻だったのは虫の発生で、窓を開けて換気すると虫が入ってくるため、窓を閉め切った部屋で殺虫剤をひたすらスプレーする日々を送っていたという。動画では、ベッドの上や机周りに大量の殺虫剤の空き缶が散乱している様子が映し出される。「死んじゃえ…」と思いながら虫を殺し続けていたという彼女の言葉からは、当時の精神的な苦しさがうかがえる。

ゴミ出しができない心理的な背景について、同チャンネルの池上氏は、外に出ることへのハードルの高さを指摘。ノーメイクや寝起きの服装で人に見られたくないという意識が、ゴミ出しを億劫にさせている可能性があると解説した。今回の依頼は、近々母親が家に来ることと、転職を機に新たなスタートを切りたいという強い思いから決断されたという。

作業は5時間に及び、ゴミで埋め尽くされていた部屋は、床が見える清潔な空間へと劇的に変化した。綺麗になった部屋を見て、依頼者の女性は「やばいです。広いとだいぶ気持ちも変わりますね」と喜びを語った。ゴミと共に心の澱も整理し、新たな一歩を踏み出すきっかけとなった今回の片付け。新しい生活への希望が垣間見える内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:15

依頼内容の説明：転職を機に心機一転したい20代女性美容師
01:54

ゴミ屋敷になった理由：仕事のストレスで休職し、外に出られなくなった
04:28

衝撃の光景…大量の虫の死骸と殺虫剤スプレー
05:05

「死んじゃえ…」と思いながら虫を殺し続けた当時の心境
22:01

清掃前後の比較映像と依頼者の感想

チャンネル情報

スッキリンお片付けチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3.39万人 188 本の動画
毎週金曜18時投稿！お片付け現場のリアルとお客様の生の声をお届けします🦒 ゴミ屋敷のお片付けならスッキリンにお任せ！ 動画を通して我々の現場を身近に感じていただき、整理・清掃業者に対する不安や疑問の解消になれば幸いです！
youtube.com/channel/UCS30TdmyRcaAcK_iWjPFuVg