エドマンは地元サンディエゴでNFL観戦も明かす

ドジャースのブレイク・スネル投手が、ワールドシリーズ制覇後の生活を満喫している。今季ドジャースに加入してポストシーズンで力投し、自身初の歓喜を味わった。その姿は連日、近くのスポーツイベントで目撃されており、地元スポーツ局「ESPN LA」の番組内でも話題となった。

番組で司会を務めるスコット・キャプラン氏は「ドジャースの選手で誰よりも（ワールドシリーズ制覇を受けて）浮かれ騒いでいるのはブレイク・スネルだと思います」と語った。続けて「レイカーズ（NBA）の試合で彼に遭遇しましたし、土曜日の晩にはLAFC（サッカー）の試合にいました。私たちはブレイク・スネルを街中で見かけています。キングス（NBA）の試合にもいましたね」と立て続けに目撃情報を挙げ、街中で見かける機会の多さに触れた。

これに対し、ゲスト出演したドジャースのトミー・エドマン内野手は「そうだね。彼は満喫しているようだね！」と応じた。さらに「SNSではあっちこっちで登場している。楽しく過ごしているようだ。優勝して街と一緒に祝えたことは本当に粋だね」とコメント。「ロサンゼルスには（ドジャースだけでなく）たくさんのチームがあるからね。彼は本当に楽しんで、満喫していると思う」と語り、共に優勝を喜ぶ姿勢に共感を示した。

番組内では話題がNFLにも及び、エドマンは「実は（ワールドシリーズを制覇した）1週間後にチャージャーズの試合を観に行ったんです。私は（チャージャーズがかつて本拠地にしていた）サンディエゴ育ちですから」と明かした。すると、チャージャーズのアンチだというキャプラン氏は「知っていますよ。ここから先はお互い別々の道に行くことになりますね」と応じ、スタジオは笑いに包まれていた。（Full-Count編集部）