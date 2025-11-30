阪神・才木浩人投手（２７）が１２月に予定されている優勝旅行には参加せず、国内での自主トレに専念する考えを明かした。

３０日に兵庫・神戸市内の映画館で行われた「阪神タイガース ＴＨＥ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＯＶＩＥ ２０２５」の舞台挨拶に臨んだ才木は「優勝旅行には行きません。やることが多すぎて、時間が足りないので」と明言。「２０２３年も（現地で）トレーニングして昼寝してベランダでたそがれて、ご飯食べてみたいな感じだったので（笑い）。もう行かなくていいかなと。今シーズンが終わってからの課題とか、もう一度やりたいことが多いので」と説明した。

念頭に置くのは変化球の精度の向上だ。「今年は特にストレート以外が役に立たなかった。フォーク、スライダー、カーブが本当に役に立たなかったので、技術的なところで体の操作性や出力を上げたい」。虎の背番号３５は来春３月のＷＢＣにも日本代表として選出される可能性がある。例年より早い準備を想定し、自身のスケジュールを逆算すれば残された時間は少ない。

プロ９年目の今季は、自身の最大の武器である直球こそ「感触的には良かったんですが、変化球の精度が悪すぎたので相手もある程度、直球を（来ると分かって）振ってくる。もう少しフォークやスライダーが扱えていたら三振も増えていたし、ポンポンと３人で終わらせるピッチングができていたと思う」と才木は自己分析。目標が高い場所にあるからこそ、この冬はストイックに野球漬けの日々を送る。