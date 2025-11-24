¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö²¿¤Î°ÛÏÀ¤â¤Ê¤¤¡×¤È»¿À®¤ÎÀ¼Â¿¿ô¤â¡¢¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤È½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¡Ä¡×¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤ÇµÄÏÀºÆÇ³
¡¡11·î17Æü¤«¤é5Çñ6Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢½é¤Î³¤³°¸øÌ³¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¼óÁê¤¬ÀÜ¶ø¤¹¤ëÂç´¿ÂÔ¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤¬ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊì¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡È¤ªÇ¦¤Ó¡É¤ÇË¬¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î¡ÉÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡É¡¢¹â¹»»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤Îµ°À×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¥é¥ª¥¹¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Laotian Times¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Êó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤Ï¡¢²¿À¤µª¤âÂ³¤¯¹ÄÅý¤ò·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½÷À¤¬¹Ä°Ì¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤Ïßî¤êÂ³¤±¤ë¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Î²ÏÀ¾½¨ºÈ½Ú¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¸øÌ³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¤â¸øÌ³¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢½÷ÀÅ·¹ÄÍÆÇ§¤Îµ¡±¿¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯4·î¤Î¤´½¢¿¦°ÊÍè¡¢¸øÌ³¤ÎÀè¡¹¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÅ·¹Ä²È°Ê³°¤ÎÊý¤¬Å·¹Ä¤È¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾·ÏÄ¹»Ò¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Î°ÛÏÀ¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¿Í¡¹¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÀº¿À¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×
¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤«¤ì¤Æ¤â¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤È½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤é¤º¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ñÌ±´¶¾ð¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢°¦»ÒÍÍ¤´ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ö°¦»ÒÍÍ¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ä°Ì·Ñ¾µÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´³èÌö¤òµ¡¤Ë¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
