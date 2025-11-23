¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤ÇÆÍÁ³¤Î¡ÈÎÞÁ£Êø²õ¡É¡¡¹¤¬¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ë¡Ö¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¹â¶¶¸÷À®¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬23Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONS THANKS FESTA¡×¤ËÅÐ¾ì¡£µî¤êºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¡¢178Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£NPBÄÌ»»159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.15¡¢907Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢°ÜÀÒ¤Ï³ÎÄêÅª¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÆ±¤¸¤¯¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤ÈÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¹¤³¤·¤Î´Ö´é¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤ò¿¡¤¦¤ÈÎÙ¤Î¹â¶¶¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤Ëµã¤«¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡×¡Ö¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö2¿Í¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Ø¤ê¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë