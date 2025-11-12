11月11日、TRFのDJ KOOがInstagramを更新。妻との結婚記念日を迎えたことを報告した。

【写真】店の前で撮影した家族3SHOTなども公開

DJ KOOは、自身のInstagramアカウントにて、「11月11日！！36回目の結婚記念日」と切り出すと、「娘がお祝いディナーを開催してくれました！」「夫婦でプレゼント交換！！ 娘から奥さまにコーヒーメーカー！僕には派手映えな指輪 そして二人にお花まで！！」と明かした。

あわせて、お祝いの花束を持って笑顔を見せる自身と妻、娘の3ショットや、プレゼント、豪華なディナーの写真を公開しつつ、「夫婦の結婚記念日を娘にお祝いしてもらうって、どれほどありがたく幸せなことか！！今日のために色々準備してくれたのが伝わりました、ホントに感謝しかないです！ありがとう！！」と娘に感謝を伝えた。

さらに、「帰り道、奥様に『パピと結婚して本当に良かった』とか言われちゃって！！！最KOOの結婚記念日です」「こちらこそ結婚してくれてありがとう おのろけ DO DANCE！！」と、妻への愛情あふれるメッセージも綴っていた。

この投稿に対し、コメント欄には、「本当に素敵なご家族ですね」「こちらまでハッピーになります」「ご家族の仲の良さ、KOOさんの優しさが伝わってきます」「いつまでもお幸せに」といった声が寄せられていた。

DJ KOOは、トータルCDセールスが2100万枚を超えるTRFのDJ兼リーダーで、現在も精力的に活動を続けている。自身のSNSでは、家族仲の良さを感じさせる投稿をすることも多い。

画像出典：DJ KOOオフィシャルInstagramより