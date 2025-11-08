°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¡Ö°ÎÂç¤ÊÁÏ¶È¼Ô¡×¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£¹»þ£³£°Ê¬¡Ë¤¬£¸Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤Ç±²Ãæ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶¶²¼»á¤Î¡Ö¼ÂÈñÊ¬°Ê¾å¤ËÍø±×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¼ñ»Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡£¹ñ²ñµÄ°÷·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¶¶²¼»á¤È¸½ºß¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¡ÖÂçºåÁÈ¡×¤È¡¢ÇÏ¾ì¿¹¬¸ÜÌä¤ÈÆ£ÅÄ»á¤Î¡Ö¹ñ²ñÁÈ¡×¤Î´Ö¤Ëº¬¿¼¤¤ÂÐÎ©¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¡ÊÂÐÎ©¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£²¿¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈËÍ¤ÏÀµÄ¾¸À¤¦¤È·ë¹½ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î·ï¤â¡ÊµÈÂ¼»á¤¬¡Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ø¤´»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤·¡£Ï¢Î©¹ç°Õ¤Î»þ¤â¤Í¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¢¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¥Ä¡¼¥«¡¼¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£Âçºå¤Î½ôÀèÇÚÊý¡¢Âçºå¤Î²þ³×¤ò¤É¤Ã¤×¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤â¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤è¡Ù¡Ø¥¥ì¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â²æËý¤»¤¨¤è¡Ù¤È¤«¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤Ç¡Ù¤È¤«¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤ËµµÎö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ë¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÀ³Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤Ï°ÎÂç¤ÊÁÏ¶È¼Ô¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÉû¼ÒÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÁÏ¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬°ìÀ¸¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ë¹½¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦´û¤ËÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤³°Éô¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¼±¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È´ðËÜÅª¤ËËÍ¤ÏÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À²¿¤ÇËÍ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶¶²¼¤µ¤ó¤¬°úÂà¤µ¤ì¤¿¤À¤¤¤Ö¸å¤Ë°Ý¿·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡ØÂçºå²þ³×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â£²£°£±£²Ç¯¤Ë°Ý¿·À¯¼£½Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Î¡Ê²þ³×¤Î¡Ë¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á´¹ñ¤Î¤½¤ì¤³¤½¹â¶¶ÀèÀ¸¡Ê¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡Ë¤È¤«¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²þ³×¥×¥é¥ó¤ò¤¯¤ó¤À¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ°Ý¿·¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿Åö»þ¤Ë´¶ÌÃ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦°úÂà¤µ¤ì¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê³ä¤êÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
