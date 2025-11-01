◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第6戦に登板。6回1失点の好投を見せました。

ワールドシリーズ2度目の先発となった山本投手は初回、1アウトからエラーで出塁を許しますが続く打者をサードゴロダブルプレー、2回は三者凡退に抑えます。

しかし3回、3点の先制点をもらいますがそのウラ、先頭にツーベースを打たれるとその後2アウトとしましたが、1番・スプリンガー選手に3ボールからカットボールを打たれ1点を返されます。

4回はこの日2つ目のダブルプレーなどで3アウト。5回は先頭に粘られますが9球目のスプリットで空振り三振、2人目は156キロのストレートをアウトコースに決め2者連続三振を奪うなど無失点としました。

好投を続ける山本投手ですが6回、1アウトを奪うとレフトの外野グラウンド付近にファンが乱入。試合は一時中断し、場内は大ブーイングが起こるなど騒然とします。

試合が再開されると次の打者をセンターフライで2アウトとしますが、3番・ゲレロJr.選手にツーベース、4番・ビシェット選手はフォアボールで1塁2塁のピンチとなります。それでも5番・バーショー選手をスプリットで空振り三振に仕留めうなずきながらベンチに戻りました。

山本投手は次の回で交代となり6回96球、被安打5、6奪三振1失点の好投を披露しました。