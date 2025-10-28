ÍèÇ¯80Ç¯ÌÜ¤ÎÂôÂ¼¾Þ¡¡¿·´ð½à¤Ï´°Åê¿ô10¢ª8¡¢Åêµå²ó¤¬200¢ª180¡¡²áµî10Ç¯¤ÇÆ±»þÃ£À®¤Ï¿ûÌî¤Î¤ß
¡¡¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤ÎÌ¾Åê¼ê¡¦¸ÎÂôÂ¼±É¼£»á¤òµÇ°¤·¡¢ºÇ¤â³èÌö¤·¤¿ÀèÈ¯´°Åê·¿¤ÎÅê¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¡ÊËÙÆâ¹±É×°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£5Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é¼õ¾Þ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï07Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡á¸½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¼ê¤ÎÊ¬¶È²½¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤7¹àÌÜ¤¢¤ëÁª¹Í´ð½à¤Î¤¦¤Á´°Åê¡¢Åêµå²ó¤Î2¹àÌÜ¤òÍèÇ¯¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7¹àÌÜ¤¢¤ëÁª¹Í´ð½à¤Î¤¦¤Á¡¢2¹àÌÜ¤¬ÍèÇ¯¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£ËÙÆâ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤ÈÅê¼ê¤ÎÊ¬¶È²½¤â¿Ê¤ß¡¢¸½¹Ô¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÃ£À®¤¬Ãø¤·¤¯º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿·´ð½à¤Ç¤Ï´°Åê¿ô¤¬10¤«¤é8¡¢Åêµå²ó¤¬200¤«¤é180¤Ø¤È´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯´°Åê·¿¤ÎÅê¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂôÂ¼¾Þ¤ÏÍèÇ¯¤Ç80Ç¯ÌÜ¡£¸½ºß¤Î´ð½à¤Ï87Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£Åê¼ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Ç10´°Åê¤È200Åêµå²ó¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï18Ç¯¤Îµð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤Î1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¸¡Æ¤²ñµÄ¤ò¼Â»Ü¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖÅÁÅý¤äÍýÇ°¤È»þÂåÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÍýÇ°¤Ë±è¤¦·Á¤Ç¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤ÈËÙÆâ°Ñ°÷Ä¹¡£º£¸å¤Ï5Ç¯¤ò¤á¤É¤ËÁª¹Í´ð½à¤ò²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£