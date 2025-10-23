もたない暮らしをするなかで厳選した、キッチンが狭くても快適になる便利なアイテムについて紹介します。夫婦共働き、35平米の賃貸物件で生活をしているミニマリストの村上はなさん（31歳）のケースです。アイテム数を絞ることで見えてきた、小さな工夫や使い方のヒントについても語ります。

1：マーナ「つかみやすいトング」

以前までは菜箸とパスタ用のトングをそれぞれもっていました。ただ、わが家のキッチンは狭く、所有できるアイテム数が限られていました。そこで見つけたのが、マーナの「つかみやすいトング」（1779円）でした。

【写真】さまざまな使い方ができる、無印良品の便利グッス

先端がとがっているので、小さなショウガのすりおろしから大きなお肉まで、しっかりつかんでくれます。先端のシリコーンゴムのおかげで、パスタもスルスル抜けることなくつかめます。柄（え）には突起がついていて、先端を浮かせたまま一時置きできるのもうれしいポイントです。しかも分解して洗うことができ、省スペースで収納できます。

今ではわが家にかかせないアイテムになりました。

2：無印良品「磁器ベージュボール・中」

電子レンジに対応しているスープ用のお椀に選んだのが、無印良品の「磁器ベージュボール・中」（490円）でした。一般的なみそ汁のお椀よりもふた回り大きく、深さが充分あります。これがポイントで、多用途に使えて便利だと感じています。

たとえば、カットした野菜を一時的に置いたり、卵を溶いたり、ボウル代わりに使えます。調理スペースを確保しながらカットした食材を並べることができ、狭いキッチンでも活躍しています。

ミニ丼や鍋の取り皿としても使えて、調理から盛りつけまでと、1つで二役を担ってくれる万能なアイテムです。

3：ティファール「取っ手の取れるフライパン・鍋」シリーズ

鉄フライパンやアルミニウムの鍋など、いろいろな調理器具をもっていましたが、出番が少なくもて余していました。そこで、取っ手が取れるタイプのフライパンと鍋に買い替えました。気づけば、ほとんどの調理をティファールのこのシリーズに頼っています。

とくにお皿感覚で使える点が気に入っていて、鍋料理はウォックパン（中華鍋のような深型のフライパン）で調理して、取っ手を外してそのまま食卓へ並べています。

重ねて省スペースで収納できるうえに、取っ手を外せば冷蔵庫にも入り、便利だと感じています。

4：ニトリの「吸水マット M」

最後に紹介するのは、3年以上愛用している、ニトリの「吸水マット M」（399円）です。

水きりカゴを置いていた頃は、スペースをとってしまい調理が窮屈に感じることがありました。手入れが行き届かず、サビが発生してしまいました。吸水マットに替えてからは、必要なときだけ広げられるので、キッチンが使いやすくなりました。また、使ったあとは洗濯機に入れるだけですみ、ズボラな私には合っていると感じています。

ものを減らしたぶん、調理も片付けも軽やかになり、キッチンに立つ時間が楽しくなりました。