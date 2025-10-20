気温が下がり、日に日に秋を感じる季節になりました。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが、これからの季節にぴったりなGUの「フリルネックブラウス」（2290円）をご紹介します。カジュアルからフォーマルな場面まで着まわせるコーデもあわせて教えてくれました。

控えめなフリルがおしゃれな「フリルネックブラウス」

GUの「フリルネックブラウス」は衿元と袖口にフリルがついたかわいいブラウス。

【写真】GUのブラウスできれいめコーデ5選

長すぎず短すぎない丈なので、重ね着にも使いやすい1枚です。

カラーバリエーションはオフホワイトとブルーのチェック柄の2色展開で、価格は2290円でした。

後ろもシンプルなデザインで合わせやすい。

フリルは控えめなので、アラフォーにも着やすいデザインです。

今回はこのブラウスを着まわして、5つのコーデをご紹介します！

1：ビスチェと合わせてカジュアルコーデに

171cmの筆者はオフホワイトのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、ブラウンのスウェットパンツと合わせ、ブラウスの上からビスチェを重ねたカジュアルコーデにしてみました。袖口はゴム入りなので、袖をまくっても着やすかったです。

2：スウェットの下からチラ見せして大人の甘さをプラス

次はブラックのジップスつきのウェットの下にブラウスを着て、フリルをチラ見せ。辛口のヒョウ柄スカートもフリルがのぞくことで甘さがプラスされ、大人らしくかわいいコーデになりました。

3：ワンピースのインナーにもぴったり！

次はブラックのジャンパースカートのインナーに着てみました。フリル衿が際立つかわいいコーデになりますが、色をモノトーンでまとめて甘すぎないコーデに。

4：カーディガン合わせできれいめコーデに

次はホワイトのワイドパンツに合わせて、上からカーディガンを羽織った、きれいめコーデにしてみました。上からカーディガンを羽織っても袖からフリルをのぞかせるのとおしゃれな雰囲気になってお気に入りです。お仕事服にもぴったり。

5：スウェットコーデがグッとおしゃれに

最後は上下スウェットのコーデにレイヤードしてみました。アラフォーが着ると部屋着に見えてしまいそうなスウェットのセットアップも、ブラウスをレイヤードするだけでおしゃれなコーデが完成！

シンプルなデザインなので、春先まで使えそうなフリルブラウス。秋冬はスウェットやニットとのレイヤードコーデがおすすめです！ プラスするだけでおしゃれなコーデに見えるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください