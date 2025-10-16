江戸時代、牟岐浦沖に一隻の外国船が漂着し、徳島藩の侍たちがうち払いました。



実はこの船には、オーストラリアの囚人たちが乗っていたんです。



日本とオールトラリアのファーストコンタクトではないかと言われるこの出来事、10月16日に約200年の時を超えて、それぞれの子孫が対面しました。



1830年、牟岐浦沖に一隻の外国船が漂着しました。





それは、オーストラリアで反乱を起こした囚人らが奪ったイギリス船籍の船、「キプロス号」でした。徳島藩の侍たちが上陸を阻止し、うち払ったというこの事件、しかし、長らくこの船の正体は判明しませんでした。近年になり、出羽島に別荘を持つ郷土史愛好家・ラッセル・ニコラスさんが、県立文書館の協力を得て古文書を調査、キプロス号と特定しました。（郷土史愛好家・ラッセル・ニコラスさん）「2017年ぐらいに発見しました。オーストラリアとのファーストコンタクトではないかと思うようになりました」この発見はイギリスやオーストラリアでも紹介され、特にオーストラリアで注目を集めました。そして16日、キプロス号に乗っていた囚人たちの子孫と、これをうち払った侍たちの子孫が約200年の時を超え、徳島城博物館で対面しました。レセプションでは、キプロス号に関する古文書や関連資料が展示されたほか、子孫同士が藍の暖簾やウイスキーなどの贈り物を交換しました。（徳島藩御目付 速水善左衛門の子孫・速水裕幸さん）「大筒を撃ったり撃たれたり、それの200年後に当事者の子孫がこういう形で交流するのは、時代の変わった隔世の感がありますよね」約200年前、徳島の小さな浦にたどり着いた囚人と侍の物語は今、「日豪交流の原点」として密かに注目を集めています。