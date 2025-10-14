¡ÖÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¡×¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÊªµÄ¡¡ÂæÏÑ¿·´´Àþ¡Ö9³ä¶á¤¯¤¬»Ù»ý¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¹âÅ´¡¢¿·´´Àþ¡Ë¤¬Àè·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬°ìÉô¤«¤é¾å¤¬¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÅ´¤Ï14Æü¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏµÒÀÊ¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤Î²»³Ú¡¦Æ°²è»ëÄ°¡¢ÂçÀ¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¤À¤È¤·¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹ÂÐ¾Ý¤ËÆýÍÄ»ù¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9³ä¶á¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆü¡¢Ã»Ê¸Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥º¡×¤Ë¡Ö2¿Í¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥Ã¥¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìÉô¤«¤éÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¹âÅ´¤ÏÀè·î22Æü¡¢Î¹µÒ±¿Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÀµµ¬Â§¤ò»Ü¹Ô¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤ä²»³Ú¡¦Æ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤Î¾èµÒ¤Î°ÂÇ«¤òÌÀ³Î¤ËË¸¤²¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾èµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Á÷·ÀÌó¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÌÀµ¤·¤¿¡£¹âÅ´¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌÏÃ»þ¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï»ÈÍÑ»þ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¡¢²ñÏÃ»þ¤Ë¤ÏÀ¼ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾èµÒ¤Ëµá¤á¡¢ºÂÀÊ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë·¼È¯¥«¡¼¥É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼þÃÎ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÅ´¤Ï14Æü¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¤ÎÃí°ÕÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤äÆýÍÄ»ù¡¢¼ÀÉÂ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌÀ³Î¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¼«¼çÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¾èµÒ¤Î¹Ô°Ù¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£9³ä¶á¤¤¿Í¤¬ÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¤è¤êÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ¤Ï¼Ò²ñ¤Î¹â¤¤¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¡¢¥Ç¥Ã¥¤ÇÄÌÏÃ¡¢²ñÏÃ¤ÎÀ¼ÎÌ¤ÏÍÞ¤¨¤ë¡×¤Î³µÇ°¤ò°ú¤Â³¤ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÒÏ¢¤ì¤ËÍ¥¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¹âÅ´¤ÏÊªµÄ¤ò¼õ¤±¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤ËºÂÀÊ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë·¼È¯¥«¡¼¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿Â¾¡¢¼ÖÆâÈÎÇä¥ï¥´¥ó¤«¤é·¼È¯¥«¡¼¥É¤òÅ±µî¤·¤¿¡£¾èÌ³°÷¤¬¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ÆÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ä¤á¡¢¼ÖÆâ¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ä±Ø¹½Æâ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î°ÆÆâ¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍ¾¶ÇÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
