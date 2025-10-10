40Âå¡¦3»ù¤ÎÊì¤¬¡Ö¼êÊü¤·¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡×3Áª¡£¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢Çº¤Þ¤º¼Î¤Æ¤ë
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤ä¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤¿»Ò¤É¤âÉþ¡Ä¡£¤Ä¤¤¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á»È¤¦¤«¤â¡×¤ÈÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼Î¤Æ¤º¤Ë¤¤¤¿·ë²Ì¡¢²È¤ÎÃæ¤âµ¤»ý¤Á¤âÍ¾Çò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢É×¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤¹¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼2µé¤Îharu¤µ¤ó¡Ê¸½ºß40Âå¡Ë¤¬¡¢¼êÊü¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢¼êÊü¤¹È½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§»È¤ï¤Ê¤¤²ÈÅÅ¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¸«¤¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢±ü¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä¥é¥ó¥¿¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÈÖ¤¬¸º¤ê¡¢¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ5Ç¯°Ê¾å¤âÊüÃÖ¡£¥é¥ó¥¿¥ó¤â¥¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ç»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤êÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÒÉÕ¤±À®¸ù¤Î¥µ¥¤¥ó
¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¬¡È¼Î¤Æ¤É¤¡É¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âµ¤Ê¬¤â¤°¤Ã¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¹Í¤¨¤¿²ÈÅÅ¤Î¼êÊü¤·´ð½à¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦1Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦½¤Íý¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦Æ±¤¸Ìò³ä¤Î²ÈÅÅ¤¬²È¤Ë¤¢¤ë
¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð½èÊ¬¤É¤¡¢¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¼¡¤«¤é¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§»Ò¤É¤âÉþ¤ò¼êÊü¤¹¡áÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤È¹Í¤¨¤ë
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿ÍÎÉþ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤À¤ì¤«¤Ë¾ù¤ì¤ë¤«¤â¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë½Ð¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ä¤·¤¬¤Á¡£¤±¤ì¤É·ë¶É¤Ï¡¢¾ù¤ëÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÉÊ¤âÌÌÅÝ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Éþ¤ò»×¤¤¤¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢µ¤Ê¬¤¹¤Ã¤¤ê¡£¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¤¹¤°¤Ë½èÊ¬¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤¿
¡¦1Ç¯°Ê¾åÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç½ÐÉÊ¤·¤Ê¤¤
¡¦¾ù¤êÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¼êÊü¤¹¤È¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤¿¾Ú¡×¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤â¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡§»È¤ï¤Ê¤¤¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¡×¤Î¥µ¥¤¥ó
¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÊÒ¤Å¤¯¡×¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡£¤Ç¤â¤â¤Á¤â¤Î¤ò¸º¤é¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥±¡¼¥¹¤À¤±¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¨¤ë¤«¤â¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤¬Í¾¤ë¤Î¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤¬À°¤¤»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãæ¿È¤¬¶õ¤Î¤Þ¤Þ3¤«·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤º»È¤¤¤Ë¤¯¤¤
¡¦Æ±¤¸ÍÑÅÓ¤Î¼ýÇ¼¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Î¤òÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Êë¤é¤»¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«Çº¤à¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ð½à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤ÐÌÂ¤ï¤º¼êÊü¤¹¥ë¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢È½ÃÇ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¶õ´Ö¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÍ¾Çò¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£