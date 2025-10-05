幼いころに大病を患った妹を母親は猫かわいがりで、常に優先させてきた。その結果とんでもないわがままに成長した妹は、姉から彼氏もお金も奪ってきたのだ。そんな妹は当然のごとく、結婚を控えた姉への嫌がらせをスタート。妹の謀略をかわし、幸せになれるのか!?