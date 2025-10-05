双子なのにどうしてこんなに違うんだろう…妹に奪われ続けた人生【リベンジ〜サレ姉の復讐〜 Vol.2】
この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。
■これまでのあらすじ
「何も言わず離婚してほしい」と土下座する夫。信じていたはずの夫の裏切りにめぐみは愕然とする。まさか夫までもが、妹に取られてしまうなんて。たったひとりの妹、めぐみは姉から奪い姉より愛されるのが当然だと思っている…。
本当は実家に帰りたくない
いつも私のものを欲しがる妹
信じていた夫まで妹に奪われためぐみ。
結婚前は仲良かったふたりに何があったのか…。
彼のたっての希望で折り合いの悪い実家への挨拶に向かうめぐみの胸中は複雑でした。
実家には、幼いころからずっと自分から搾取してきた妹のみちるがいるのです。子どもの頃はおもちゃを、大きくなってからは恋人を奪われ、今でも累計で500万円ものお金を貸しているところ。
両親も、姉は妹を助けるのが当然と妹の味方。
この時はまだ、妹を「強烈」な子だと思っている真治ですが、なぜ変わってしまったのでしょう…？
『リベンジ〜サレ姉の復讐〜1』
漫画：矢森てん/原作：あいか (KADOKAWA)
漫画：矢森てん/原作：あいか (KADOKAWA)
幼いころに大病を患った妹を母親は猫かわいがりで、常に優先させてきた。その結果とんでもないわがままに成長した妹は、姉から彼氏もお金も奪ってきたのだ。そんな妹は当然のごとく、結婚を控えた姉への嫌がらせをスタート。妹の謀略をかわし、幸せになれるのか!?
