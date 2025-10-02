少し暑さが落ち着き、そろそろ長袖の出番がくる季節！ そんな季節の変わり目に、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、GUの「ドルマンスリーブシャツ」（2490円）。気になる体型をカバーしつつ、大人が今っぽく着こなすためのコーデを5パターン、見せてくれました。

オーバーサイズで体型カバーもできる！

GUの「ドルマンスリーブシャツ」はゆるっとしたオーバーサイズ感がかわいい、衿つきのシャツ。ハリのある素材ではなく、やわらかい素材なので、シワになりにくくお手入れしやすいシャツです。

【写真】「GU・2490円のシャツ」コーデ5選

カラーバリエーションはオフホワイト、ブラック、ブルーの3色展開で、価格は2490円でした。

後ろはシンプルなデザインで、ストンと落ちるようなきれいなシルエットです。

ポイントはドルマンスリーブ！ 着たときのシルエットがとてもかわいいです。

今回はこのシャツを着まわして、コーデを5つご紹介します！

ボタンあけ＆袖と裾のひと工夫で一気におしゃれ

171cmの筆者は、オフホワイトのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、ブラウンのスウェットパンツと合わせて、シャツのボタンもしめてそのまま着てみました。そうすると、少し野暮ったい印象に。

そこで、ボタンを上から2つあけて、シャツの裾を片方だけイン。袖もまくって手首を見せ、足元もスニーカーからパンプスに。抜け感が出て、一気におしゃれなコーデになりました。シンプルだからこそちょっとした工夫が肝心です。

ラインパンツにはボタン閉じの方が秋っぽい

次は、トレンドのラインパンツに合わせて、シャツのボタンをあけて羽織ってみましたが、夏っぽい印象に。

そこで、いちばん上だけあけてボタンを閉じて、衿をちょっと抜いてみました。かわいいカジュアルコーデの完成です。

メンズ感はビスチェ合わせで解消！

次は、ブラックのタックワイドパンツに合わせてきれいめコーデにしてみました。そのまま着ると、少しメンズっぽい印象に。

そこで、ブラックのビスチェをプラス。すると、メリハリが出て女性らしいおしゃれなコーデになりました。

キャミワンピースのインナーに着てスタイルアップ

次は、ブラックのキャミワンピにシャツを羽織ってみましたが、ちょっと太って見える印象に。

そこで、シャツをキャミワンピのインナーに着てみるとうまくまとまりました。

今年はシャツの腰巻きも試してみて

最後は、ブラックのTシャツとダークグレーのスカートに羽織ってみましたが、普通すぎるコーデに。

そこで、シャツを腰に巻いてみると、メリハリが出てスタイルアップ。今年は腰巻きスタイルもトレンドなので、手軽に今っぽくなっておすすめです。

ちょっと工夫するだけで今っぽく着られる「GU」のシャツ！ ぜひ参考にしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください