「ラブ トランジット」シーズン3、参加者男女10人のビジュアル初公開 元恋人のヒントも【ソロ写真あり】
【モデルプレス＝2025/10/02】Prime Videoがプライム会員向けに10月16日（木）20時より独占配信する人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の参加者10人のビジュアルが初公開された。
【写真】オリラジ藤森、美人妻は「ラブ トランジット」参加美女だった
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。これまでのシーズンでは、誰が誰の元恋人か分からないまま過ごす中で生まれる嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測できない展開が大きな話題に。参加者たちが互いに支え合う友情や、芽生える恋、揺れ動く心がリアルに交錯し、そして新しい自分に出会う姿に、多くの共感と感動の声が寄せられた。
発表された参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。元恋人たちは、誰が誰の元恋人か、それぞれの参加者の詳細なプロフィールもベールに包まれているが、彼らの参加理由は、「やり残した思い、後悔がある」、「もう一度過去の恋愛と向き合いたい」、「自分の恋愛観や人間関係を見つめ直したい」、「心が動くような新しい恋がしたい」など、まさに十人十色。約1か月間のホカンス生活を通して様々な想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは――。
また、Prime Video 公式Xでは、シーズン3参加者たちのMBTI診断やX（元恋人）との思い出の曲など、パーソナルな一面が覗ける特別投稿を配信。配信前に元恋人を推理したり、新たな恋の行方を予想するなど、楽しむことができる。本シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。シーズン史上最も複雑に絡み合う、『ラブ トランジット』シーズン3の幕開けに期待が高まる。（modelpress編集部）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】
【写真】オリラジ藤森、美人妻は「ラブ トランジット」参加美女だった
◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。これまでのシーズンでは、誰が誰の元恋人か分からないまま過ごす中で生まれる嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測できない展開が大きな話題に。参加者たちが互いに支え合う友情や、芽生える恋、揺れ動く心がリアルに交錯し、そして新しい自分に出会う姿に、多くの共感と感動の声が寄せられた。
◆『ラブトラ3』参加者10人解禁
発表された参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。元恋人たちは、誰が誰の元恋人か、それぞれの参加者の詳細なプロフィールもベールに包まれているが、彼らの参加理由は、「やり残した思い、後悔がある」、「もう一度過去の恋愛と向き合いたい」、「自分の恋愛観や人間関係を見つめ直したい」、「心が動くような新しい恋がしたい」など、まさに十人十色。約1か月間のホカンス生活を通して様々な想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは――。
また、Prime Video 公式Xでは、シーズン3参加者たちのMBTI診断やX（元恋人）との思い出の曲など、パーソナルな一面が覗ける特別投稿を配信。配信前に元恋人を推理したり、新たな恋の行方を予想するなど、楽しむことができる。本シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。シーズン史上最も複雑に絡み合う、『ラブ トランジット』シーズン3の幕開けに期待が高まる。（modelpress編集部）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】