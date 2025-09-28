ºÇ°¦¤ÎÉ×¤Î¡Ö»à¡×¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¡¢LINE¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÏÀ¸¤«¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Äº£¤â²»³Ú¤Ï¡Öµã¤«¤º¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×
ËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡É×¤Ç±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56¡Ë¤ò¤¬¤ó¤Ç¼º¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡£²È¤Ç¤ÎºÇ´ü¤ÎÀ¸³è¤ä´Ç¼è¤ê¤Î½Ö´Ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¿·´©¡ØÉ×¤¬¡Ö²È¤Ç»à¤Ì¡×¤È·è¤á¤¿Æü ¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¡ÖÍ¾Ì¿6¤«·î¡×¤ÎÉ×¤ò¼«Âð¤Ç´Ç¼è¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤À¡£³ð°æ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾¤¬²á¤®¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ°¦¤ÎÉ×¤Î»à¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÁ´5²ó¤ÎÂè5²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÌ¼¤ÈÉ×¤Î¸å¤í»Ñ¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¥½¡¼¥ÀÌ£¤â
¡¡É×¤òË´¤¯¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËèÆüËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢²¿ÅÙ¤â»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂÑÀ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ïµã¤«¤Ê¤¤Ìë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¡×¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó²áµî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸Èá¤·¤ß¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²»³Ú¤À¤±¤Ïº£¤Ç¤âµã¤«¤º¤Ë¤ÏÊ¹¤±¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¶Ê¤¬É×¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é²¿ºÐ¤À¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É×¤ÎLINE¤Ïº£¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¡×¤¬´Ø·¸
¡¡¤³¤Î1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ï¡¢É×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÆ°²è¤ò°Åµ¤¹¤ë¤Û¤É¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¸«¿Ô¤¯¤¹¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«»ä¤¬»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸«¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¡¢²»À¼¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤¯¤Æ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÁ´¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¸«¤ë¡×¤³¤È¤ÇÈá¤·¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢É×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢É×¤¬ÁÉ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿É¤¯¤ÆÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤ÆÉ×¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î½ñÀÒ¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö»þ´Ö¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×¤ÏÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¡¢¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤À¤±¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¬»à¤ó¤À»þ¤ËÉ×¤ÎÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÁ´¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢È¯¿®¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ
1971Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡£°ì¶¶ÂçÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¤À¤á¤ó¤º¡¦¤¦¤©¡Á¤«¡Á¡Ù¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î»¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÌ¡²è¤ä¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡È¤¯¤é¤¿¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¹³¤¬¤óºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¡Ù¡Ê¸Å½ñ¤ß¤Ä¤±¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£9·î30Æü¤Ë¤Ï¡ÖËÜ²° B¡õB¡×¤Ë¤Æ¡ØÉ×¤¬¡Ö²È¤Ç»à¤Ì¡×¤È·è¤á¤¿Æü¡Ù È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô