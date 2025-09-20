¤É¤³¤ËÅÜ¤ì¤Ð¡Ä »³ËÜÍ³¿¤ÎËâµå¤Ë¡ÈÂÇ¼Ô¤¬º®Íð¡É¡Ö¤³¤ì¤Ï²ù¤·¤¤¡×¡ÖÉÝ¤Ã¡×¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¥¤¥é¥¤¥éÇúÈ¯¢ª¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¤ÎËâµå¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡ª¢ª¥Ð¥Ã¥ÈÃ¡¤¤Ä¤±
9·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Ë»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤¬²ù¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
3²óÉ½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¹¶·â¡¢2ÈÖ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ»³ËÜ¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿155km/h¤ÎÄ¾µå¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢Äã¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ë³°´ó¤êÃæ¿´¤ÎÇÛµå¤Ç¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤ò¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¾¡Éé¤Î5µåÌÜ¤Ï³°³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯148km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢»³ËÜ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÌµÇ°¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¤Î6µåÌÜ¡¢»³ËÜ¤Ï³°³Ñ¤ä¤ä¹â¤á¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤È146km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ì¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤¹¤ë¤È¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ï¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»³ËÜ¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÅêµå¤È¡¢¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤ÎËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³¿¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¥¥ì¤ë¡×¡ÖÉÝ¤Ã¡×¡ÖÈ¬¤ÄÅö¤¿¤êw¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²ù¤·¤¤¡×¡ÖÍ³¿¡¢¤è¤¯µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ³¿¡¢¸í¿³¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤â»Å»ö¤Ï¥¥Ã¥Á¥ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¤·¤«¤â·ìµ¤À¹¤ó¤ÊË½¤ì¤óË·¥¥ã¥é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²óÈäÏª¤·¤¿ËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë