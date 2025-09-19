¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè24ÏÃ¡¡¥â¥ê¥Ò¥È¤Î¹¥¤¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ÎÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸«À²
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡£Âè24ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
Âè24ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè24ÏÃ¡Ö¥â¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥Ë¥àÆ»¡¿¥Ç¡¼¥È¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¶¡¦¥¬¥¤¥É¡×¡ä
¡Ö²¶¤Ï¡ª ÌÀÆü¡ª ¤Ä¤¤¤ËÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¡ª¡×¥â¥ê¥Ò¥È¤ÏÀë¸À¤·¤¿¡£°¦ÍÑ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤òÀü¤»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î¥â¥ê¥Ò¥È¤Ë¡¢Ä¹¡½¤¤¹Ö¼á¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ë¥³¤È¥«¥ó¥·¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥ê¥Ò¥È¤Î»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¸«À²¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î»ö¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¡ä¡ä¡äÂè24ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ä¡ä¡äÂè24ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
